Napoli, Conte sul cambio modulo: "Col 3-5-2 ammazzerei troppi calciatori, così bene in mediana"

Cambio modulo per limitare la Juventus? No, secondo Antonio Conte. L'allenatore del Napoli, dopo lo 0-0 dello Stadium, ha risposto anche a questa domanda nell'intervista post-partita a DAZN: "No, con il 3-5-2 ammazzerei troppi calciatori. Un allenatore si adatta alle caratteristiche dei giocatori, c'era l'intenzione di non lasciare il pallino del gioco in mano alla Juventus.

Lukaku deve ancora entrare in condizione, quella condizione che pretendo io. Con la rosa che abbiamo a disposizione il 4-2-3-1 è quello più semplice anche per le alternative, con il 3-4-2-1 sarebbe stato più difficile. Sono moderatamente soddisfatto, abbiamo fatto bene dietro ma davanti potevamo sfruttare meglio qualche situazione".