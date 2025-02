Live TMW Napoli, Conte: "Un orgoglio essere lì, ma niente pressioni. Infortuni? Sfortunati..."

In vista del big-match di domani contro l'Inter, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà oggi nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa a partire dalle ore 13.30. Su Tuttomercatoweb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

13.30 - Iniziata la conferenza stampa

Si sarebbe aspettato quando ha firmato di giocare una partita Scudetto contro l'Inter?

"Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione, come ho detto ai ragazzi, a volte può essere positiva ed altre negativa. Per questo ribatto con i calciatori dicendo gustiamoci questo momento, questa classifica ce la siamo meritata col lavoro".

Questa partita può essere influente, determinante o ininfluente?

"In generale dico che è influente sulla classifica perché ci sono 3 punti e vicine ci sono tantissime squadre e l'influenza c'è da questo punto di vista".

Febbraio è stato il mese più difficile. "Agosto è stato quello più difficile (ride, ndr), febbraio è stato una passeggiata. ". Già domani si aspetta una nuova Primavera? Su cosa ha lavorato maggiormente? "Lavoriamo sempre, valutiamo sempre dopo le partite, dopo una sconfitta impari più rispetto ad una vittoria che porta superficialità in tutti, abbiamo analizzato il perché di quel secondo tempo e bisogna farlo per crescere. Loro sanno che mi sono molto arrabbiato, ma lo erano anche loro stessi perché il secondo tempo non è stato al nostro livello dopo un primo tempo in cui dominavamo nonostante fossimo andati in svantaggio per un infortunio. Bisogna stare sul pezzo fino al 95', senza trascurare niente, tutti i punti fatti li abbiamo sudati, mai in carrozza 5-0 come ad altre. Noi non possiamo mollare un attimo".

Più pressioni a Como perché l'Inter è più attrezzata ed ha quasi l'obbligo di vincere.

"I miei giocatori non devono ragionare in base alle pressioni, se sulla carta sono più o meno forti o se hanno ambizioni ogni anno diverse. Cresciamo anche da questo punto di vista, ponendoci l'obiettivo sempre massimo, poi a volte ci riusciamo ed altre no. L'importante è uscire sapendo di aver dato tutto e se siamo stati battuti è perché gli altri sono stati più bravi, non perché hanno avuto più cattiveria e voglia, quello mi darebbe molto fastidio. Si può vincere o perdere, ma anche nella sconfitta, che bisogna odiare, bisogna essere sconfitta nella giusta maniera, come quando l'Atalanta ha vinto qui, con la Lazio per me era un pareggio ed hanno vinto ma abbiamo fatto sempre un plauso agli avversari, col Como qualcosa da recriminare ce l'abbiamo e l'ho sottolineato perché con i ragazzi c'è un rapporto schietto e sincero, non ho filtro, sono come mi vedono ed ora ci aspetta una partita bellissima, ci arriviamo... ad un top-match e ce lo siamo meritati mettendo tutto dentro e vedremo chi sarà più bravo".

Coefficiente di difficoltà elevato, senza Anguissa per sostituirlo servirà più tecnica di palleggio o fisicità? (riferimento a Gilmour o Billing, ndr)

"Bella domanda, è tutta la settimana che me la porto dietro (ride, ndr). Ho ancora 24 ore per decidere, ma è una domanda tecnica che fa piacere ricevere, sono specifiche. Tutte e due le cose potrebbero essere giuste, cercheremo di fare la scelta migliore vedendo i ragazzi, cercando di trovare sempre una soluzione agli infortuni che fanno parte del percorso. C'è chi sopperisce in maniera più facile, altri hanno più difficoltà, ma la soluzione bisogna trovarla, ci abbiamo lavorato e la vedrete domani".

Le condizioni di Olivera e Spinazzola? Hanno i 90 minuti? Pesa più l'assenza di Neres o Anguissa?

"Li abbiamo recuperati, Spinazzola ha fatto tutta la gara col Como e l'abbiamo gestito anche in settimana. Mathias ha avuto un problema più serio, era anche recidivo al polpaccio, sta lavorando per essere al massimo della forma, sono tutte e due a disposizione e vedremo quale sarà la scelta più opportuna. Devo scegliere anche per il prosieguo del campionato per non fare danni fisici, sarebbe dura avere ricadute. Sono entrambi importanti, la nostra forza però è il collettivo, lo spirito, anche in questa situazione con l'infortunio di Anguissa cercheremo di sopperire. La cosa curiosa è che sia Neres e Anguissa non avevano niente a fine partita, poi il giorno dopo hanno avuto il problema muscolare".

Cos'è successo in questi ultimi 30 giorni? Si sono accumulati gli infortuni.

"La risposta nel calcio è difficile, si può pensare a tante cose, è tutto opinabile. Dissi che finora siamo stati bravi e fortunati a non avere infortunati, ma non puoi pensare di non averli durante l'anno, poi può capitare il periodo in cui sei più sfortunato e hai infortuni tutti in un settore e questo destabilizza tante situazioni anche come sistema. Lì poi devi essere bravo a trovare soluzione, valorizzando chi fino ad allora... come Raspadori che non aveva avuto tanto spazio ed ora è al centro della situazione. Solo sfortuna? L'infortunio fa parte del gioco, se vedete siamo la terza squadra con meno infortuni, ma in tutte le squadre in cui sono stato ho sempre avuto pochi infortuni, la metodologia funziona, poi è giusto vedere anche la carriera di un calciatore, se è uno che fa sempre 50 partite o 30 al di là dell'allenatore".

La posizione di Raspadori delle ultime gare è quella in cui fa la differenza?

"Jack ha la possibilità di essere una seconda punta, un trequartista, al tempo stesso un interno di centrocampo offensivo, quello con più qualità dei tre, con un play, un assaltatore ed uno metà e metà. Lui può fare la mezzala perché fa più di 12km a partita. Non è un esterno, significa metterlo in difficoltà e quindi ogni tecnico deve cercare di rispettare le caratteristiche, dargli il contentino per metterlo in campo ma la squadra può subire e lui va in difficoltà. Jack è molto qualitativo, col 4-3-3 per me era l'alternativa a McTominay o Anguissa per alzare la qualità nella partita e avere uno col gol nel sangue".

Che risposte ha avuto da Billing?

"E' un calciatore con una grande struttura fisica, buona tecnica, son contento che ha avuto la possibilità di giocare, quando non inizi la stagione con la squadra ed arrivi a metà gennaio ti ritrovi in difficoltà con una nuova metodologia ed una nuova situazione tecnico-tattica, ambientarti, capire i movimenti, ma col Como gli è servito molto per entrare di più. Oggi a differenza del pre-Como non ho preoccupazione nel farlo giocare dall'inizio o subentrare, ho visto che ha assimilato certe cose, è un ragazzo serio e sono molto contento".

13.50 - Termina la conferenza stampa