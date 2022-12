Napoli, Contini verso il rientro in azzurro come vice-Meret. Sirigu al passo d'addio

Fra Sampdoria e Napoli non si parla solo dello scambio Bereszynski-Zanoli. Stando a quanto riportato da SkySport, infatti, le due società stanno lavorando anche alla risoluzione del prestito di Nikita Contini che dovrebbe far ritorno in Campania per ricoprire il ruolo di vice Meret.

Per Salvatore Sirigu si prospetta un addio dopo pochi mesi, con la Salernitana alla finestra.