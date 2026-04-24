Napoli, da 19 mesi non arrivava una vittoria con quattro reti di scarto
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Diciannove mesi dopo, il Napoli vince una partita con 4 gol di scarto. Gli azzurri non trovavano un successo così netto in termini di risultato dallo 0-4 sul campo del Cagliari per le reti firmate da Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. Era il 15 settembre 2024.
Con lo stesso risultato questa sera gli azzurri hanno travolto la Cremonese, per le reti di McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson.
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