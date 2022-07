Napoli, debutto stagionale con l'Anaune: Mathias Olivera, Elmas e Fabian a riposo precauzionale

Il Napoli debutta oggi nella stagione 2022/23 in amichevole contro l'ASD Anaune. Non prenderanno parte al test Fabian, Elmas, Folorunsho, Idasiak e Olivera che - ufficialmente - saranno per "riposo precauzionale". Di seguito la formazione scelta da Luciano Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Petagna, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Marfella, Costanzo, Demme, Zedadka, Gaetano, Ambrosino, Politano, Zerbin, Ounas, Osimhen