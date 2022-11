Napoli, Demme non partirà a gennaio: è dentro il progetto e sa che Spalletti gli darà spazio

Sky fa il punto sulla situazione sui vari calciatori che potrebbero lasciare il Napoli a gennaio: tra questi c'è Diego Demme, fuori dalla lista Champions per infortunio, tre presenze e 20 minuti giocati in campionato. È vero per caratteristiche non è l’alternativa ideale a Lobotka, ma il tedesco è perfettamente integrato nel progetto, non ha puntato i piedi e sa che Spalletti gli darà spazio.