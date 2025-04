Napoli, è di nuovo primo posto: ora Conte stopperà le polemiche?

“E tu non devi mollare…”. E' il testo del post social pubblicato ieri dal Napoli, che rimanda naturalmente al noto coro del Maradona, subito dopo il fischio finale di Bologna-Inter che proietta i partenopei in vetta alla classifica proprio con gli attuali campioni d'Italia. Non è stato l'unico messaggio social perché dopo il gol pesantissimo di Orsolini anche Giovanni Simeone ha voluto comunicare con i tifosi: "Tutti insieme, fino all’ultimo minuto!", il post dell'argentino mentre sui social sono diventati virali anche le immagini di Aurelio De Laurentiis, scatenato e celebratissimo a Capri. Un entusiasmo rinnovato, dunque, dopo giorni di enormi polemiche per le dichiarazioni pre e post-partita di Conte, ad aprire la sfida proprio con De Laurentiis sul mercato, ma anche per la prestazione tutt'altro che brillante di Monza nonostante la vittoria.

Stop alle polemiche?

Il Napoli dunque ha ritrovato la testa della classifica, seppur a pari punti con i nerazzurri, ed è atteso da cinque sfide con squadre della parte destra della classifica per provare l'impresa inaspettata. Se da un lato De Laurentiis sabato ha dribblato ogni giudizio sull'attualità, parlando ad ampio raggio del futuro del club dal punto di vista soprattutto delle strutture, la curiosità però è per le prossime uscite di Antonio Conte. In molti auspicano che si possa parlare solo di questa avvincente lotta Scudetto, rinviando richieste e pressioni al club al termine della stagione quando ci sarà l'incontro programmatico tra le parti. La posta in palio è troppo grande, il presente è troppo delicato ed il prossimo impegno al Maradona contro il Torino è davvero pesantissimo per continuare a parlare del futuro.