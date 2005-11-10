Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, far rifiatare Hojlund e ritrovare Lucca: intanto Allegri pensa a due alternative in avanti

Napoli, far rifiatare Hojlund e ritrovare Lucca: intanto Allegri pensa a due alternative in avanti TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 09:23Serie A

Napoli al lavoro in questa maxi sosta per le Nazionali. Massimiliano Allegri vuole invertire la rotta dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato per la squadra. Nella prime cinque giornate, la formazione partenopea infatti ha collezionato solamente due vittorie pareggiando altre due partite e perdendo il match contro il Como in casa. Serve dunque un cambiamento di rotta per gli azzurri a partire dalla sfida di sabato prossimo contro il sorprendente Frosinone.

Qualche turno di riposo per Hojlund

Il tecnico livornese starebbe dunque valutando altre situazioni specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Qualora Lorenzo Lucca non dovesse dare le garanzie sufficienti si potrebbe cambiare elementi nel reparto offensivo. Il tutto con l’obiettivo di gestire al meglio le energie di Rasmus Hojlund concedendogli qualche turno di riposo evitando un minutaggio eccessivo. Il centravanti infatti al momento è impegnato con la Danimarca nella Nations League.

Ci sono anche le opzioni Vergara e Neres

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, al vaglio ci sarebbe anche l’ipotesi di schierare in avanti Antonio Vergara e David Neres. Non due centravanti ma due punte "atipiche" anche se queste sarebbero solamente due opzioni. Ovviamente il tutto dipende dalle rendimento di Lucca, che vuole prendersi l’attacco del Napoli.

Articoli correlati

Immagine news 1
Euro 2032, il Comune di Napoli stanzia 50 milioni per lo stadio Maradona
Immagine news 2
Si fa male, lo curano e l'arbitro gli dice di uscire: De Bruyne lo manda a quel paese
Immagine news 3
Giocondo Martorelli: "Italia, ottima prestazione. Celik da mani in testa per Spalletti. Contro la Francia capiremo il nostro valore"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:30 Serie A
Italia, Seba Esposito: "L’inno urlato al fianco di mio fratello, l’esordio, la vittoria. Un sogno"
Immagine news 2
12:22 Serie A
Manfredini: "Evidente che il livello generale del calcio italiano si sia abbassato. E su Zoma..."
Immagine news 3
12:15 Serie A
Il Monza ricorda Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni: "Semplicemente grazie"
Immagine news 4
12:08 Serie ATMW
TMWKayode si è già preso l'Italia. E in Inghilterra domina da un anno: fin dove si può spingere?
Immagine news 5
12:05 Serie A
Euro 2032, il Comune di Napoli stanzia 50 milioni per lo stadio Maradona
Immagine news 6
11:51 Serie A
Il ct della Costa d'Avorio: "Diamo tempo a Bonny, non giochi all'Inter se non hai qualità"
Immagine news 7
11:45 Serie A
Sindaco di Roma sullo stadio Flaminio: "Stiamo lavorando con grande impegno"
Immagine news 8
11:37 Serie A
L'ex Juve Rampulla promuove l'acquisto di Neto: "Portiere d'esperienza internazionale"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
C’è luce in fondo al tunnel: la boccata d’ossigeno azzurro che serviva. Malagò re senza trono: stiamo perdendo tempo che non abbiamo. Cuesta deve aver perso una partitella
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Kayode: "Esordio con gol, che emozione. Lo vedo in Premier ancora a lungo"
Immagine top news n.1 Italia, e ora? I prossimi impegni degli azzurri e la situazione in Nations League
Immagine top news n.2 La rivincita di Fagioli e Tonali: l’Italia gira intorno ai suoi due centrocampisti più discussi
Immagine top news n.3 L’Italia ritrova il sorriso in Turchia, Mancini: “Non era facile”. Ma gli azzurri inguaiano Montella
Immagine top news n.4 Neto torna alla Juve e prende il 33: “Non me l’aspettavo. Spalletti? Mi ha chiamato in Brasile”
Immagine top news n.5 Monte ingaggi Serie A 2026/27, lo speciale di TMW. Tutti gli stipendi delle 20 squadre
Immagine top news n.6 Turchia-Italia 1-4, le pagelle: che belli i fratelli Esposito, super debutto di Kayode
Immagine top news n.7 L’Italia s’è desta: Bastoni & Co cancellano il Belgio, Turchia travolta 4-1. Quanti fischi per Montella 
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Da Cuesta a Gilardino, i retroscena sul cambio panchina a Parma. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'addio tra Parma e Carlos Cuesta che non c'è stato in estate
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è ancora una miniera di talento. Dopo un'estate difficilissima
Immagine news podcast n.3 La Juventus ha ben chiari i due ruoli da rinforzare a gennaio
Immagine news podcast n.4 A poche ore dal debutto, ecco come sta nascendo la nuova Italia di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Francesco Totti e il suo posto nel calcio italiano secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Argentina, Mastantuono o Nico Paz l'erede di Messi? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Parma, Melli: "Peccato per Cuesta ma Gilardino mi è sempre piaciuto"
Serie A
Immagine box news Serie A Manfredini: "Evidente che il livello generale del calcio italiano si sia abbassato. E su Zoma..."
Immagine box news Serie A Il Monza ricorda Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni: "Semplicemente grazie"
Immagine box news Serie A Kayode si è già preso l'Italia. E in Inghilterra domina da un anno: fin dove si può spingere?
Immagine box news Serie A Euro 2032, il Comune di Napoli stanzia 50 milioni per lo stadio Maradona
Immagine box news Serie A Il ct della Costa d'Avorio: "Diamo tempo a Bonny, non giochi all'Inter se non hai qualità"
Immagine box news Serie A Sindaco di Roma sullo stadio Flaminio: "Stiamo lavorando con grande impegno"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, obbligo Serie A? Bianco precisa: "Dobbiamo diventare forti subito e salire in due anni"
Immagine box news Serie B Carrarese, oggi l'incontro con Cioffi. Poi il nuovo tecnico, con un 'piano B' sempre pronto
Immagine box news Serie B L'Empoli si prepara ad accogliere Andreoletti: una nuova era può iniziare. Ma manca uno step
Immagine box news Serie B Empoli, addio Pagliuca: Andreoletti pronto a firmare. Bianconi traghetta la squadra
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Serdar torna in gruppo: il centrocampista punta il Modena
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: risolto il contratto fra l'Empoli e Pagliuca
Serie C
Immagine box news Serie C Perugia, preso Amoah Sam: accordo fino a giugno, foto e dettagli
Immagine box news Serie C Renate in crisi, ma Crippa ci crede: "Abbiamo le carte in regola per uscire da questo momento"
Immagine box news Serie C Zauri spiega l'addio col Campobasso: "Chiesi il rinnovo per il mio staff, ci fu un 'no' secco del club"
Immagine box news Serie C Sambenedettese a sorpresa. Dopo l'esonero di Boscaglia, in panchina torna D'Alesio
Immagine box news Serie C Vola il Potenza di Tisci: primo posto con il Bari e miglior attacco di tutta la Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: saltano i tecnici di Novara e Samb
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Spagna-Croazia, la Roja a caccia di un'altra vittoria
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Turchia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Turchia-Italia, i precedenti sorridono agli Azzurri: zero sconfitte in gare ufficiali
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La Juventus Women si prepara alla sfida europea contro il BK Hacken: il video della seduta
Immagine box news Calcio femminile La Women's Cup come rodaggio e buona la prima in Serie A: il Como vuole fare sul serio
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Graziani: "Questo club un trampolino di lancio fondamentale"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Hayashi: "Abbiamo il dovere di scendere in campo per vincere"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, date e orari dalla 4ª alla 6ª giornata: Juventus-Roma sabato 24 ottobre
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della prima giornata: subito Como protagonista con Haavi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Mancini, per farsi perdonare ha un solo modo…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
29 settembre 2002, la prima tripletta di Totti. Contro Mazzone che lo maledì quando aveva i crampi
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 5 attaccanti da acquistare alla riparazione
Sportissimo
Newsticker
28/09 La fragile Italia di Mancini bis cerca il riscatto con la Turchia
26/09 Calcio, Manchester City colpevole di 115 violazioni finanziarie: c’è lo spettro dell’esclusione
25/09 Italia-Belgio 0-2, parte in salita l’avventura di Mancini
24/09 Inter, secondo utile consecutivo: 22,7 milioni e patrimonio netto di nuovo positivo
23/09 La terza maglia dell’Udinese debutta alla Fashion Week