Napoli, far rifiatare Hojlund e ritrovare Lucca: intanto Allegri pensa a due alternative in avanti

Napoli al lavoro in questa maxi sosta per le Nazionali. Massimiliano Allegri vuole invertire la rotta dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato per la squadra. Nella prime cinque giornate, la formazione partenopea infatti ha collezionato solamente due vittorie pareggiando altre due partite e perdendo il match contro il Como in casa. Serve dunque un cambiamento di rotta per gli azzurri a partire dalla sfida di sabato prossimo contro il sorprendente Frosinone.

Qualche turno di riposo per Hojlund

Il tecnico livornese starebbe dunque valutando altre situazioni specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Qualora Lorenzo Lucca non dovesse dare le garanzie sufficienti si potrebbe cambiare elementi nel reparto offensivo. Il tutto con l’obiettivo di gestire al meglio le energie di Rasmus Hojlund concedendogli qualche turno di riposo evitando un minutaggio eccessivo. Il centravanti infatti al momento è impegnato con la Danimarca nella Nations League.

Ci sono anche le opzioni Vergara e Neres

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, al vaglio ci sarebbe anche l’ipotesi di schierare in avanti Antonio Vergara e David Neres. Non due centravanti ma due punte "atipiche" anche se queste sarebbero solamente due opzioni. Ovviamente il tutto dipende dalle rendimento di Lucca, che vuole prendersi l’attacco del Napoli.