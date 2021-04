Napoli, fermata la capolista ma ora con la Lazio è già l'ultima spiaggia

Dopo sei vittorie di fila in campionato al Maradona, il Napoli non va oltre il pareggio in una giornata chiave per la corsa Champions. Un risultato in teoria non negativo, considerando la forza dell'Inter capolista, reduce da 11 vittorie di fila e capace col minimo sforzo di creare ripartenze ed occasioni da gol dal nulla mettendo in enorme difficoltà i partenopei. Guardando la classifica, però, con le vittorie di Milan ed Atalanta, c'è più la sensazione dell'occasione sprecata perché obbliga il Napoli a fare la corsa quasi esclusivamente sulla Juventus.

Nonostante la traversa di Politano nella parte finale del match, sull'unico vero tiro verso la porta di Handanovic, è proprio la seconda frazione di gioco a lasciare più amarezza in casa Napoli per un eccessivo attendismo sia sull'1-0 che dopo l'1-1. Dopo un primo tempo tutto sommato giocato più a viso aperto e rispondendo colpo su colpo, seppur senza creare particolari occasioni e passando in vantaggio solo per un pasticcio interista. Anche i messaggi di Gattuso, nel rinunciare ad Osimhen e Mertens insieme, senza giocarsi nemmeno la carta Petagna nel finale e lanciando Bakayoko ed Hysaj nel recupero solo per spezzare il ritmo, vanno tutti nella direzione di portare a casa un punto che, solo battendo la Lazio e vincendo tutte le altre gare, potrebbe essere realmente utile.