Napoli festeggia per il sorteggio? Pioli: "Io preferisco sempre essere felice dopo..."

Le dà fastidio il fatto che a Napoli hanno quasi festeggiato per questo sorteggio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro l'Udinese - gara valida per la 27esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Io tra prima e dopo preferisco sempre essere felice dopo", ha detto lapidario il tecnico rossonero.

