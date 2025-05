Le pagelle del Milan - Leao e poco altro, Jovic stavolta aiuta Italiano. Conceicao, è finita

Risultato finale: Milan - Bologna 0-1

Maignan 6 - Nel primo tempo quelli del Bologna non arrivano così spesso dalle sue parti. Tranne che dopo 8 minuti del secondo tempo: Ndoye gli mette il pallone là dove non può proprio arrivare. Per cercare qualcuno che non abbia responsabilità, guardare a lui.

Tomori 5,5 - Dover marcare Ndoye non lo lascia del tutto sereno, soprattutto dopo l'ammonizione che rimedia già nel primo tempo. Lo svizzero segna, lui deve lasciare il campo dopo un'ora di sofferenza, pur senza errori gravissimi nel bilancio della sua partita.

Dal 62' Walker 6 - Entra come terzo di destra, in un momento della partita in cui il Bologna attacca molto meno. Poco lavoro in fase difensiva, qualche responsabilità in costruzione non disdegna di prendersela.

Gabbia 6 - Guida la difesa dal centro, Castro arriva raramente a generargli pensieri o preoccupazioni. Fa il suo, in una serata nella quale sarebbe servito decisamente qualcosa in più da parte degli attaccanti del Diavolo.

Pavlovic 6 - Il suo non è esattamente il prototipo del difensore che imposta, colma però le lacune in fase di costruzione con una certa attenzione negli interventi che compie in fase difensiva. Alla fine il suo contributo sarà ampiamente sufficiente.

Jimenez 5,5 - Tanto sacrificio in corsia, dove cerca di aiutare Tomori raddoppiando Ndoye. Ha un'occasione sola per colpire, la prima della partita, su cross di Leao: non riesce a coordinarsi ed impattare bene il pallone. Fuori dopo un'ora di partita.

Dal 62' Joao Felix 5,5 - Poco dopo il suo ingresso, Leao gli offre un pallone buonissimo che lui mastica malamente: è il riassunto sia della sua partita che dell'esperienza al Milan. Ormai quasi finita.

Fofana 5,5 - Conceicao l'aveva detto: non è al 100% e in diversi frangenti di partita si nota bene. Fatica a sporcare le linee di passaggio avversarie, in fase di impostazione neppure brilla. Però finché è rimasto dentro, non ha mai mollato.

Dall'88' Abraham sv.

Reijnders 5,5 - Si prende tante responsabilità nell'organizzare il gioco rossonero e visto anche come lo fa, non sarebbe nemmeno insufficiente. Solo che da uno come lui, specie dopo questa annata, ti aspetti sempre di più. Che avranno pensato gli scout del City?

Theo Hernandez 5,5 - Sfortunato nel tenere in gioco Orsolini sull'azione che porta Ndoye al gol, aveva comunque rimediato in scivolata. A mancare, più che l'attenzione nella fase difensiva, è però la sua propositività nella metà campo avversaria.

Pulisic 5,5 - L'americano nelle idee di Conceicao deve essere un fattore per sparigliare le carte avversarie, ma è un piano che rimane più che altro sulla carta. Non che non ci provi o non si impegni, semplicemente molte giocate non gli riescono come vorrebbe.

Dall'88' Chukwueze sv.

Jovic 5 - Buoni movimenti, ripulisce più di un pallone venendo incontro per fare sponda, ma l'errore da distanza ravvicinata di inizio match è un macigno nell'economia della partita. Due anni fa i suoi gol sbagliati costavano la coppa a Italiano, gliel'ha restituita.

Dal 62' Gimenez 5,5 - Il messicano, dopo aver perso il ballottaggio con Jovic, viene buttato nella mischia per l'ultima mezz'ora finale abbondante. Nella quale non riuscirà a mettersi veramente in evidenza.

Leao 6 - Il peggio, lato fisico, è alle spalle e il Bologna capisce già in partenza che dovrà stare molto attento a limitarlo. Non sarà una prestazione continua e sempre sopra la media, la sua, ma è uno dei pochi a mostrarsi davvero pericolosi e con qualche idea.

Sergio Conceicao 5 - Il modo con cui il Milan aggredisce l'avvio della finale di Coppa Italia è incoraggiante, le belle trame verticali dell'inizio però dopo poco si perdono in un'imprecisione eccessiva che colpisce molti dei suoi. A peggiorare la situazione, arriva il gol di Ndoye a inizio secondo tempo. Il portoghese prova a rimediare allo svantaggio inserendo via via giocatori più offensivi e spostando in avanti il baricentro, ma la scarsa pericolosità mostrata non era da trionfo nella notte dell'Olimpico. E adesso sì che la sua avventura rossonera sembra davvero finita.