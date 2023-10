Napoli, Garcia: "Oggi vincere non era più importante di altre volte. Menzione speciale a Meret"

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, dopo la vittoria scaccia-crisi sul campo dell'Hellas Verona è intervenuto al microfono di DAZN: "Come tutte le partite, non di più e non di meno, era importante vincere. Abbiamo fatto due gol nel primo tempo e il terzo nella ripresa, il terzo è sempre importante. Sul 3-0 normalmente la partita è finita, invece abbiamo preso un gol con un po' di sfortuna e abbiamo rimesso il Verona in partita. Il nostro tridente offensivo Politano-Raspadori-Kvaratskhelia ha fatto bene. Menzione speciale al nostro portiere, Meret, che ha fatto un'ottima partita".

