Napoli, Gattuso in Coppa Italia con un ampio turnover e tre pilastri al rientro

vedi letture

Parte questo pomeriggio al Maradona, contro l'Empoli, l'avventura in Coppa Italia del Napoli, la squadra che detiene il trofeo. Come l'anno scorso, con gli ottavi contro il Perugia, anche quest'anno gli azzurri esordiranno contro una formazione di B e Gattuso sfrutterà la differenza di valori tecnici per un ampio turnover, inevitabile visti i tanti impegni - con la Fiorentina domenica e poi la Supercoppa contro la Juventus, ma anche dando minutaggio ai tanti giocatori finalmente al rientro dagli infortuni.

A partire da Kalidou Koulibaly, pronto dopo aver saltato Torino, Cagliari e Spezia, che potrebbe anche partire da titolare per mettere minuti in vista di Fiorentina e la Supercoppa contro la Juventus, agendo al fianco di Rrahmani, a caccia di riscatto dopo l'erroraccio con l'Udinese. A destra Di Lorenzo, considerando la squalifica per domenica, ed a sinistra Ghoulam potrà essere testato dall'inizio. A centrocampo il secondo rientro importante: Demme, l'equilibratore che tanto è mancato, insieme probabilmente a Lobotka. Con lo slovacco in mediana, allora Elmas potrebbe avere spazio da sotto punta, alle spalle di Petagna, con Politano a destra e Lozano a sinistra (ma con lo slovacco da trequartista, Elmas potrebbe spostarsi a sinistra). Il terzo rientro è quello di Dries Mertens: non dovrebbe partire da titolare, ma l'infortunio alla caviglia rimediato con l'Inter è ormai alle spalle e potrebbe giocare uno spezzone per scaldare i motori in vista della Fiorentina.