Napoli, Gattuso può cambiare con la Samp: Osimhen irrompe nella corsa Champions

I 36 minuti di Victor Osimhen contro la Juventus rischiano di sovvertire le gerarchie. L'impatto del nigeriano a Torino è stato notevole, dando al Napoli tutto quello che era mancato offensivamente nella prima ora di gioco. Con Osimhen gli azzurri hanno avuto una consistenza diversa in attacco: più presenza in area, la capacità di andare anche al duello fisico con i difensori e l'alternativa di qualche palla anche alta ed in profondità. Caratteristiche importanti, unite ad una crescita di condizione dopo le due gare intere giocate con la nazionale, che portano il classe '98 ad insidiare Mertens per un posto da titolare contro la Sampdoria.

Nei piani estivi di Gattuso c'era il 4-2-3-1 proprio per permettere al belga di poter giocare alle spalle di Osimhen. Ed il loro inizio fu anche travolgente. Gli infortuni di entrambi, ma anche la crescita di Zielinski da sotto punta, hanno rimescolato le carte e le idee estive. Gattuso li ha riproposti insieme nel match interno col Crotone, si sono ritrovati in campo anche per una ventina di minuti all'inizio del secondo tempo sul campo della Juventus, ma anche la gestione di un Mertens non al 100% difficilmente spingerà il tecnico a rischiarli insieme dall'inizio. Stavolta però, dopo una stagione con tanti stop e problemi fisici, è Osimhen ad avere qualcosa in più: per la sfida sul campo della Sampdoria dovrebbe toccare a lui guidare l'attacco ed avrà l'occasione per prendersi finalmente il Napoli.