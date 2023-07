Napoli, i arrivo i soldi della clausola di Kim. Ma il mercato dei difensori per ora appare impazzito

Kim Min-Jae alle visite mediche col Bayern Monaco: è tutto pronto. La Gazzetta dello Sport conferma infatti le imminenti visite mediche del centrale difensivo col club tedesco: se tutto procederà, all’inizio della prossima settimana il Napoli potrà ricevere la cifra della clausola da oltre 50 milioni e dunque disporre di una liquidità utile per agire tempestivamente sul mercato.

Il dopo Kim. In questo senso, proprio per non spendere cifre troppo elevate che sarebbero più complicate da spalmare e aumenterebbero i rischi di perdite, Aurelio De Laurentiis sta sondando senza ancora affondare i colpi. Anche perché quest’anno il mercato dei difensori appare impazzito per certe valutazioni. L’esempio più clamoroso riguarda Josko Gvardiol, difensore croato che il Manchester City di Pep Guardiola vuole assolutamente e avrebbe anche già l’accordo col giocatore. Il Lipsia però non intende scostarsi dalla quotazione di cento milioni. Cifre mai pagate per un centrale della terza linea.