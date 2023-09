Napoli, il precedente social Ancelotti. E Lindstrom è sparito

Avvio di stagione complicato per il Napoli, con Rudi Garcia che, alla già complicata eredità di Luciano Spalletti, ha avviato un inizio fatto di pochi punti e tanti dubbi. Il tecnico francese è stato sostenuto pubblicamente da Aurelio De Laurentiis dopo il mezzo passo falso di Bologna. Un messaggio che il patron azzurro ha riservato a diversi tecnici in passato, compreso Carlo Ancelotti: nel 2019, l'allenatore emiliano fu esonerato appena due settimane dopo un tweet analogo. Situazioni diverse, per la cronaca: quel Napoli veniva comunque dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League e il messaggio social pareva più o meno dovuto, quello attuale sbanda e non poco.

Oggetti misteriosi. Sulle pagine del Corriere dello Sport, viene approfondita la situazione di Jesper Lindstrom: arrivato dall'Eintracht Francoforte in estate per circa 25 milioni di euro, l'esterno danese è uno degli acquisti più costosi nella storia del Napoli. Lo superano soltanto Osimhen, Lozano e Raspadori: logico aspettarsi, con questi presupposti, che trovi spazio, dall'inizio o a gara in corso.

22 minuti e tanta panchina. Il bilancio, fin qui, è invece molto diverso: Lindstrom si è visto solo per 15 minuti più recupero contro la Lazio, per poi sparire del tutto. Solo panchine, a vedersi più o meno chiunque - compreso Zerbin nel discusso cambio con Kvaratskhelia - sfilargli accanto e davanti.