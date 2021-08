Napoli, Koulibaly: "Abbiamo difeso bene, Spalletti bravo a non cambiare tutto"

Le parole di Koulibaly dopo Napoli-Venezia 2-0.

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha commentato ai microfoni di Dazn il successo contro il Venezia.

Dopo l’uscita di Insigne sei diventato il capitano. Ti senti un leader di questa squadra.

“Mi fa piacere avere la fascia, da sette anni sono qui. Sappiamo che Insigne sia molto importante per noi, correndo come un matto davanti. Abbiamo difeso bene, sapendo che davanti potevamo creare pericoli e l’abbiamo fatto”.

Come giudichi l’impatto di Spalletti?

“E’ stato bravo dall’inizio, non cambiando tutto quello che avevamo fatto prima. Dovevamo confermare le cose positive e in più ci ha dato delle soluzioni in più. Sta facendo molto bene”.

A fine partita, è stato un bel gesto ridare la fascia a Insigne.

“Lorenzo è importante per noi, vogliamo che resti. La situazione è difficile, ma lui è concentrato su di noi e questo è molto importante”.