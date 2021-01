Napoli, la paura non fa 90’: l’Udinese crolla nel finale, Bakayoko di testa firma il 2-1

vedi letture

Udinese-Napoli 1-2: 15’ Insigne (N), 27’ Lasagna (U), 90’ Bakayoko (N)

Un gol al 90’ per poter allontanare i fantasmi dopo il ko contro lo Spezia. Il Napoli di Gattuso sbanca la Dacia Arena con una rete nel finale arrivata direttamente da palla inattiva: ci pensa Bakayoko a regalare ai suoi la decima vittoria in stagione. Nulla da fare per l'Udinese, in partita fino al fischio finale: la squadra di Gotti non è riuscita a chiudere i conti nella ripresa, troppe le occasioni sprecate. Gli azzurri tornano a sorridere e salgono a quota 31 punti, i bianconeri masticano amaro: finisce 2-1, con Gattuso a far festa al termine di un match dai mille volti.

FORMAZIONI - L’Udinese schiera il solito 3-5-1-1 con il tandem offensivo composto da Pereyra e Lasagna. De Paul, come al solito, in mezzo al campo e libero di muoversi tra le linee. Il Napoli va col 4-2-3-1 con Petagna unica punta: Lozano, Insigne e Zielinski si piazzano sulla trequarti, con Fabian Ruiz e Bakayoko in cabina di regia.

SUBITO SPETTACOLO - Gli azzurri partono subito forte, con Insigne che scarica un destro violento verso la porta di Musso: palla di poco sul fondo, si riparte da una rimessa per i padroni di casa. De Paul risponde presente, ma i bianconeri non riescono a scardinare la difesa ospite. Al 12’ Mandragora prova un tiro al volo, ma Meret controlla e blocca senza problemi. Il match cambia al 13’: Lozano anticipa Bonifazi, il difensore bianconero commette fallo in area di rigore. Dopo una revisione al VAR Pasqua assegna il penalty, Insigne dagli undici metri non sbaglia.

ERRORE DA MATITA ROSSA - L’Udinese lancia segnali di vita con Pereyra, ma l’ex Juventus non riesce a sfruttare il suggerimento di De Paul. Al 24’ Lozano sfiora il 2-0 di testa, Musso si supera e devia in corner. Al 27’ arriva il pareggio della squadra di Gotti: Rrahmani sbaglia il retropassaggio per Meret, Lasagna scippa il pallone e a porta praticamente vuota riporta il punteggio in parità. Gli uomini di Gattuso accusano il colpo e nel finale rischiano anche: Meret di piede salva tutto, si va negli spogliatoi sull’1-1.

TANTA INTENSITÀ - Gli ospiti iniziano la ripresa con il piede premuto sull’acceleratore e al 50’ arrivano due occasioni: prima Musso salva su Zielinski, poi Insigne non trova la rete per un soffio. In contropiede l’Udinese è sempre pericolosa: al 58’ Lasagna, servito dal solito De Paul, calcia centrale. Al 64’ De Paul chiede un fallo di mano in area di rigore di Di Lorenzo, ma il direttore di gara lascia correre. Il difensore azzurro, infatti, aveva le braccia attaccate al corpo.

TIRO DA TRE PUNTI- Gattuso prova a mescolare le carte in tavola mandando in campo Llorente al posto di uno spento Petagna. I padroni di casa reggono bene, gli azzurri non trovano spazio: all’80’ Insigne ci prova ancora di prima intenzione, ma la conclusione violenta viene bloccata da Musso. Al 90’ ci pensa Bakayoko a regalare tre punti ai suoi: tracciante sul secondo palo di Mario Rui, il colpo di testa del francese è praticamente imparabile. Dopo 4' di recupero finisce la sfida, con gli azzurri a quota 31 punti in classifica.

