Napoli, Lozano rischia di saltare la preparazione. Il Messico lo vuole per l'Olimpiade

Hirving Lozano potrebbe saltare il ritiro estivo col Napoli per partecipare alle Olimpiadi col Messico. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'esterno messicano. La Nazionale olimpica messicana, infatti, sta seriamente pensando di convocarlo come fuoriquota per i Giochi di Tokyo, in agenda dal 23 luglio all’8 agosto. E insieme con lui anche Hector Herrera. Se alla fine l’idea dovesse diventare un piano concreto, il Chucky salterebbe sia il ritiro di Dimaro – dal 15 al 25 luglio – sia la seconda fase di preparazione in Abruzzo.