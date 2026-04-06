Napoli, Manna su Lukaku: "Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Milan valido per la 31^ giornata di Serie A.

L'importanza di questa partita e Giovane titolare.

"Partita importante, arriviamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità. Siamo due squadre vicine e ben allenate, sarà una bella partita e anche tosta. Giovane? Preso a gennaio, ci serviva un attaccante. Oggi ha una grande occasione, se l'è guadagnata e penso che ci darà una mano".

Aggiornamenti su Lukaku?

"La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane".

Il buon momento vi conforta sul rafforzamento della squadra?

"La squadra era stata allungata per questo motivo, ci conforta il lavoro fatto in campo: altrimenti non saremo qui. Abbiamo grande fiducia: abbiamo avuto delle defezioni, ma ci siamo sempre adattati e abbiamo sempre combattuto. Ora stanno rientrando, ce li godiamo e vogliamo regalare una bella partita a questi tifosi".