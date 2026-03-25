Napoli, McTominay salta la sessione d'allenamento con la nazionale scozzese
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Scott McTominay ha saltato l'allenamento odierno della Scozia, in vista dell'amichevole contro il Giappone, riporta Sky Sports scotland.
Non sono stati resi noti i motivi ufficiali dello stop, ma non si esclude che possa trattarsi di una scelta prudenziale da parte del commissario tecnico Steve Clarke. L’obiettivo potrebbe essere quello di evitare sovraccarichi fisici per un giocatore appena rientrato e considerato fondamentale nello scacchiere della Scozia. Possibile pertanto vederlo in campo regolarmente.
🏴 Scott McTominay missed today's Scotland training, but is expected to feature in the friendlies against Japan and Ivory Coast ⤵️ pic.twitter.com/oNQ6TB7N07
— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 25, 2026
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