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Fiorentina, primo contratto da professionista per Tomassoni: ha firmato un biennale
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La Fiorentina ha annunciato il prolungamento del rapporto con una giovane calciatrice del suo settore giovanile, che ha esordito in Serie A in quest'ultima stagione, come la difenditrice Tomassoni. Questo il comunicato della società viola:
"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Emma Tomassoni ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. La Jesina classe 2007, già aggregata spesso alla Prima Squadra, vanta già un debutto tra le grandi in Serie A Women a gennaio in occasione di Lazio-Fiorentina.
Il difensore ha firmato un contratto con il club fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Emma".
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