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Juve Stabia, siglato l'addio con mister Abate. Ora il tecnico può firmare con il Torino

Juve Stabia, siglato l'addio con mister Abate. Ora il tecnico può firmare con il Torino TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 09:15Serie B

Dopo aver evitato il fallimento la Juve Stabia inizia a programmare il futuro che sarà, quasi sicuramente, senza due protagonisti dell'ultima annata. Il primo a salutare la piazza campana è il tecnico Ignazio Abate, atteso dal Torino in Serie A, che ha risolto questa mattina il contratto con le Vespe come comunica la società in una nota:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate.

Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio.

La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".

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