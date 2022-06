Napoli, Meret aspetta che sia formalizzato l'addio di Ospina prima di rinnovare

Non è scontato che Alex Meret rinnovi il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui altrettanto non lo è il futuro di David Ospina. E proprio per tale ragione Meret non ha ancora prolungato. Il Napoli spinge per il rinnovo, è convinto alla fine possa arrivare, lui intanto preferisce aspettare, vuole capire cosa accadrà con Ospina. Non ne fa un problema di soldi, non è l’ingaggio a frenare la firma, ma la solidità della fiducia (anche dell’allenatore e non solo della società) rispetto ad un progetto nel quale vuole essere coinvolto davvero e non solo a parole.