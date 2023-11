Napoli, Meret è in scadenza ma ha un'opzione. Per l'anno prossimo ci sono due club che cercano portiere

vedi letture

Nel corso della lunga intervista rilasciata da Federico Pastorello si è parlato anche del portiere del Napoli, Alex Meret, in scadenza contrattuale come due anni fa, ma con un'opzione per rinnovare fino al 30 giugno 2025. Qualora non fosse esercitata ci sarebbero almeno due club alla ricerca di un portiere, cioè la Roma - con Rui Patricio che probabilmente non rinnoverà - e la Fiorentina, anche se è arrivato quest'estate il danese Christensen, con Terracciano che è ancora titolare.

Attualmente Meret percepisce poco meno di 2 milioni di euro e dopo le ottime prestazioni di questo anno e mezzo vorrebbe un aumento contrattuale. Da capire se sarà dello stesso avviso il presidente del Napoli, considerando la battaglia sugli stipendi che sta portando avanti nelle ultime settimane.

Le parole di Pastorello. "Per quanto riguarda Meret in questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a Napoli. La disponibilità per discutere un prolungamento c'è sicuramente, poi c'è anche l'aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c'è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l'affetto della gente e sta molto bene in azzurro".