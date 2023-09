Napoli, Meret: "Oggi vogliamo fare grande partita, abbiamo ripreso da dove abbiamo lasciato"

Pochi minuti al fischio d'inizio di Napoli-Lazio. A prendere la parola è Alex Meret, portiere azzurro: "Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato lo scorso anno, c'è grande voglia di far bene. Il mio obiettivo è comandare la difesa e i miei compagni, lavoriamo per questo e oggi vogliamo fare una grande partita. Come concetti abbiamo mantenuto quelli dell'anno scorso, qualcosa è cambiato sulle palle inattive", le sue parole ai microfoni di DAZN.