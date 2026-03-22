Napoli, nessun'ombra sul futuro di De Bruyne: il belga resterà un altro anno (almeno)

Il percorso di Kevin De Bruyne in azzurro sembra destinato a proseguire senza scossoni. Arrivato la scorsa estate, il centrocampista belga ha ancora un anno di contratto con il Napoli e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza anche nella prossima stagione. Le sensazioni che arrivano dall’ambiente sono chiare: il club e il giocatore vogliono continuare insieme.

Il quotidiano evidenzia come il numero azzurro sia pronto a vivere un finale di campionato da protagonista, prima di concentrarsi nuovamente sugli impegni con la nazionale. “La sua vita sportiva è tornata intensa ed emozionante anche a 34 anni. Le prospettive parlano di un finale di stagione importante e poi del quarto Mondiale della carriera”, si legge.

De Bruyne, così come Lukaku, è stato infatti convocato dal Belgio per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, tornando nel giro della nazionale dopo un periodo di assenza. Un segnale che conferma come il centrocampista voglia restare competitivo ad altissimo livello anche in questa fase della carriera.

Con un contratto ancora valido e nessuna trattativa in corso per una cessione, il suo futuro appare già tracciato. L’intenzione è quella di continuare a guidare il Napoli anche nella prossima stagione, con l’obiettivo di restare protagonista in Italia e in Europa.