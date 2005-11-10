Napoli, in bilico il futuro di De Bruyne: permanenza non scontata, due campionati interessati

Le voci sull'addio di Kevin De Bruyne vengono frenate dal direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che ribadisce la centralità del belga nel progetto.

Il futuro di Kevin De Bruyne continua ad alimentare le indiscrezioni di mercato. Secondo Tuttosport, il centrocampista belga non rientrerebbe nei piani del Napoli di Massimiliano Allegri e potrebbe salutare gli azzurri nelle prossime settimane, con MLS e Arabia Saudita indicate come possibili destinazioni.

Manna: "De Bruyne è un giocatore del Napoli"

A ridimensionare le voci ci ha pensato il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. Il dirigente ha ribadito con decisione la posizione del club: "De Bruyne non ha nessuna decisione da prendere, ha un anno di contratto più l'opzione per un altro anno. Kevin è un calciatore del Napoli. Per noi è stato un investimento economico importante e, a causa dell'infortunio, ha reso meno di quello che può dare".

"Non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ci chiariremo"

Manna ha poi ammesso di non aver apprezzato alcune recenti esternazioni del fuoriclasse belga, senza però mettere in discussione la sua permanenza: "Personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo e ci chiariremo". Parole che, almeno per il momento, allontanano l'ipotesi di una cessione imminente e confermano la volontà del Napoli di confrontarsi direttamente con il giocatore prima di prendere qualsiasi decisione sul suo futuro.