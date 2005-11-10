TMW Napoli, il Galatasaray piomba su De Bruyne. Il belga può finire sul mercato, c'è un però

Il club turco ha un solo slot per un over e potrebbe utilizzarlo per il belga. Pronto un biennale con cifre rilevanti per convincerlo

Il Galatasaray guarda con grande attenzione a Kevin De Bruyne. Il club turco ha manifestato un interesse importante per il centrocampista belga, considerato uno dei profili ideali per alzare ulteriormente il livello tecnico della rosa.

Un solo over

La trattativa, però, è strettamente legata alle strategie del Galatasaray in materia di tesseramento. Il club dispone infatti di un solo slot disponibile per i giocatori over e sta valutando con attenzione come utilizzarlo. Proprio per questo motivo, la dirigenza sta lavorando per presentare una proposta economicamente rilevante al centrocampista del Napoli.

Sul tavolo potrebbe arrivare un contratto biennale, con cifre importanti, pensato per convincere il belga ad accettare la destinazione turca. Il Galatasaray è pronto a fare uno sforzo significativo pur di assicurarsi un calciatore di esperienza internazionale e grande qualità, ritenuto perfetto per guidare il centrocampo nella prossima stagione. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, con il club di Istanbul intenzionato ad accelerare per capire i margini dell'operazione e verificare la disponibilità del giocatore.

E il Napoli?

Non è ancora dato sapere se accetterà o meno una possibile cessione di De Bruyne, anche se Allegri ieri ha parlato così. "Tecnicamente è abbastanza bravo, poi arriverà e le motivazioni le avrà, ci vuole una rosa all'altezza per affrontare i tre fronti, con la voglia che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro per fare una buona annata. Le basi vanno create nei primi mesi per arrivare a marzo per lottare sulle tre competizioni". Di fatto sembra che De Bruyne possa essere sul mercato in caso di offerta interessante.