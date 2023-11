Napoli, pagato Osimhen per più di una stagione senza averlo a disposizione: già saltate 58 gare

vedi letture

Interessante approfondimento di 'TuttoNapoli' in merito ai continui stop della stella Victor Osimhen nel corso della sua avventura partenopea. "Da quando veste la maglia del Napoli - si legge -, Victor Osimhen ha già saltato 55 partite per infortunio. La previsione sale a 58 gare considerando le prossime tre che comunque non giocherà contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli. Con 3 gare saltate per squalifica, il totale complessivo alla prossima sosta è di 61 assenze in tre stagioni (la quarta è cominciata da due mesi).

61 partite sono tantissime per un giocatore con stipendio netto da cinque milioni all'anno. Il Napoli, di fatto, ha pagato più di un anno d'ingaggio a Osimhen senza poter contare su di lui ricordando che una stagione in media ha circa 50 partite all'anno tra campionato e coppe.

Osimhen è recidivo agli infortuni: secondo il riepilogo di Transfermarkt, il primo a novembre con il problema alla spalle in nazionale. Restò fermo 15 partite. Poi ne saltò 6 per il Covid e ancora 3 per un infortunio alla testa nel febbraio del 2021 e ancora 2 per uno stiramento al polpaccio a ottobre dello stesso anno. Poco dopo per la frattura dello zigomo contro l'Inter per lo scontro con Skriniar restò fermo 12 partite e ne saltò altre due sempre nella stagione 2021/22 per Covid. Lo scorso anno andò ko col Liverpool: out 7 partite. Out anche in primavera per 4 gare per infortunio agli adduttori. L'ultimo ko in nazionale: per ora 3 gare saltate per l'infortunio al bicipite femorale.

Per un totale di 58 partite incluse le prossime 3. In aggiunta agli infortuni anche 3 gare saltate per squalifica. Il totale complessivo? 61 partite. Tante, troppe. In attesa di capire se davvero tornerà subito dopo la sosta e ricordando che a gennaio andrà in Coppa d'Africa e quindi salterà sicuramente altre partite. Valutazioni in corso anche per i club che vorranno puntare su di lui in futuro".