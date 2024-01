Napoli partito per l'Arabia Saudita: convocati anche Olivera, Meret e Cajuste. Out Natan

vedi letture

Il Napoli sarà una delle quattro squadre, insieme a Inter, Lazio e Fiorentina, che si giocherà la Supercoppa Italiana. La squadra allenata da Walter Mazzarri giovedì sfiderà la Fiorentina e, in caso di vittoria, lunedì affronterà in finale la vincente di Inter-Lazio. Di seguito l'elenco dei convocati azzurri, nel quale figurano anche gli infortunati Mathias Olivera, Alex Meret e Jens Cajuste. La società ha voluto coinvolgere tutti, a eccezione di Natan che non compare nella lista, oltre ovviamente a Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa. Ecco il comunicato integrale della società:

"Il Napoli è partito questa mattina per Riyad dove parteciperà alla EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita. Gli azzurri, campioni d' Italia, giocheranno contro la Fiorentina la prima semifinale, allo "Al-Awwal Park Stadium", giovedì 18 gennaio alle ore 22 locali (ore 20 italiane). L'altra semifinale, Inter-Lazio, si disputerà venerdì 19 gennaio sempre alle ore 22 locali. La finale, tra le vincitrici delle due prime sfide, è prevista per lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali. Qui sotto i convocati:

Portieri: Idasiak, Gollini, Meret, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, D'Avino, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera.

Centrocampisti: Cajuste, Demme, Gaetano, Zielinski, Lobotka, Gioielli.

Attaccanti: Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.