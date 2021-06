Napoli, piace Senesi per la difesa ma il Feyenoord spara alta: 20 milioni, niente sconti

vedi letture

Marcos Senesi, 24 anni, centrale mancino del Feyenoord, che nella stagione appena conclusa ha sommato 41 presenze e 3 gol, piace a tante squadre e come scrive La Gazzetta dello Sport, fra queste c'è anche il Napoli. L'ostacolo più grande è il costo dell'operazione, visto che il club olandese chiede almeno 20 milioni di euro, cifra che il Napoli non è disposto a spendere. Il Feyenoord ha detto no ad offerte da 17 milioni arrivate dalla Spagna, quindi non c'è margine per trattare. Giuntoli però potrebbe contare sulla voglia di Senesi, argentino, di giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona.