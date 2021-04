Napoli, problemi alla schiena per Fabian Ruiz: pronto Bakayoko

vedi letture

A poche ore dalla sfida con il Torino, il Napoli rischia di perdere Fabian Ruiz. Lo spagnolo è alle prese con un problema alla schiena e se non dovesse farcela è pronto Bakayoko, con l'ex Chelsea pronto ad agire al fianco di Demme in mezzo al campo. Restano aperti ballottaggi in attacco: Politano leggermente in vantaggio su Lozano, mentre Osimhen potrebbe spuntarla su Mertens.