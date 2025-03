Napoli, retroscena di mercato su Kvaratskhelia: il Liverpool in estate aveva offerto 100 milioni

Interessante retroscena di mercato, quello raccontato da Sky Sport. Il Liverpool, a detta dell'emittente, ci avrebbe provato in maniera importante per Khvicha Kvaratskhelia quando l'asso georgiano vestiva ancora la maglia del Napoli e quindi prima ancora che il Paris Saint-Germain lo acquistasse lo scorso gennaio.

Le cifre dell'offerta dei Reds

Negli ultimi giorni della finestra estiva di mercato, i Reds hanno messo sul tavolo un’offerta monstre per provare a strappare Kvara al Napoli: circa 100 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. La società inglese, però, aveva intenzione di lasciare per un anno il classe 2001 in prestito in Campania per poi accoglierlo dal 2025-2026 tra le mura di Anfield. Gli azzurri, tuttavia, non hanno mai preso in considerazione questa soluzione e hanno deciso di rifiutare la ricca offerta.

A chi pensa il Napoli per sostituire Kvaratskhelia (con sei mesi di ritardo)

Il nome preferito è quello di Karim Adeyemi: il 23enne esterno offensivo del Borussia Dortmund ha voluto chiudere la stagione con il club tedesco (che invece sarebbe stato disposto a cederlo dietro la cifra di circa 40 milioni di euro). Se ne riparlerà a giugno, ma nel frattempo le trattative non si sono mai interrotte. Occhi puntati anche su Edon Zhegrova del Lille, il cui contratto scade nel 2026 e con la chiara decisione di non rinnovare.