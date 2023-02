Napoli, si ferma Raspadori: l'attaccante ha rimediato un risentimento muscolare oggi

Brutte notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti: Giacomo Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare nell'allenamento di oggi. Nei prossimi giorni l'attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio.