Napoli, Spalletti a caccia di giganti: Basic e Thorsby nel mirino di Giuntoli

In casa Napoli il mercato prende forma giorno dopo giorno grazie alle indicazioni di Luciano Spalletti: il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico un rinforzo di fisico e tecnica per il centrocampo azzurro e sta monitorando in particolare due profili. Toma Basic, 24 anni, del Bordeaux, che è valutato circa 10 milioni dal club francese ed è in scadenza a giugno 2022, ma anche Moren Thorsby, per il quale Ferrero potrebbe accontentarsi anche delle metà: lo rivela quest'oggi la Gazzetta dello Sport.