Napoli, Spalletti all'opera per costruire un legame con la città. Il dettaglio delle pettorine

vedi letture

"Il diavolo - si dice - si nasconde nei dettagli". Ecco allora che Luciano Spalletti, tecnico toscano appena arrivato alla guida del Napoli, non pare avere intenzione di lasciare nulla al caso. In particolare per quanto riguarda la costruzione del legame fra la sua squadre e il calore della città che fu di Diego Armando Maradona.

Nel cuore di Napoli - Per questo motivo, si legge su La Gazzetta dello Sport l'ex di Roma e Inter ha preferito un albergo nel cuore della città con vista sul golfo come residenza per questa prima parte di esperienza partenopea rispetto al più comodo residence attiguo al Castel Volturno.

Le pettorine - Altro dettaglio non di poco conto è quello legato alla richiesta fatta alla società per quanto riguarda le pettorine da allenamento. Spalletti, infatti, ha chiesto al club di far stampare sopra le parole di uno dei cori più famosi della Curva B del 'Maradona': "Sarà con te... e tu non devi mollare". Una sorta di mantra che il nuovo allenatore azzurro ha voluto instillare fin da subito nella mente dei giocatori come legame fra il popolo di Napoli e chi scenderà in campo. Per sentire la città davvero fino in fondo.