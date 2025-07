Ufficiale Una bestia nera dell'Italia trova collocazione: il macedone Bardhi al Konyaspor

Una buona occasione di mercato a parametro zero si toglie dalla piazza: Enis Bardhi, trequartista macedone di 30 anni, è un nuovo giocatore del Konyaspor. Accordo biennale fra le parti.

Bardhi è reduce dall'esperienza al Bodrum e in precedenza ha giocato anche per il Trabzonspor, oltre che al Levante in Spagna, all'Ujpest in Ungheria, al Prespa Birlik in Svezia, nel Brondby in Danimarca e nelle giovanili dello Shkupi in Macedonia del Nord.

Il calcio italiano ha imparato a conoscerlo, per la sua presenza nel famigerato Italia-Macedonia del Nord 0-1 che ci ha precluso la qualificazione ai Mondiali del 2022. Bardhi inoltre ha "battezzato" l'esordio di Luciano Spalletti da ct segnando la rete del definitivo 1-1 nel settembre 2023.