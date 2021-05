Napoli, Spalletti ha dato la sua disponibilità per il post Gattuso. Quattro nomi in lizza

La vittoria sulla Fiorentina avvicina il Napoli di Gennaro Gattuso alla Champions League. Un regalo d’addio, sottolinea La Gazzetta dello Sport: il rapporto con De Laurentiis è impossibile da ricucire, guastato dal casting per il nuovo allenatore che il presidente partenopeo ha avviato a inizio anno. Così, nei prossimi giorni, ADL dovrà sistemare la questione allenatore per il futuro. Quattro i nomi in ballo per la rosea: in testa Spalletti, che avrebbe già dato la sua disponibilità, e Juric le cui quotazioni sono in rialzo. Poi Inzaghi e Galtier, col francese che sarebbe leggermente indietro ai tre italiani.