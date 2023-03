Napoli, Spalletti minimizza l'infortunio di Kim: "Gli ho detto di non inventarsi nulla, sta bene"

Luciano Spalletti, nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn, ha fatto un chiarimento in merito alle condizioni di Kim: "Nella partita fa venti cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra. Quando parte a volte con la palla che decide di fare le percussioni, lui attraversa il campo in cinque secondi e ti porta la palla in area avversaria. Appena avrà preso possesso di confidenza sul nuovo modo di giocare a calcio non si sa dove possa arrivare. Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto di non inventarsi niente che domani si deve allenare e mi ha risposto subito 'sì, sì'".