Napoli, Spalletti su Osimhen: "Non è niente di particolare, soltanto un po' di stanchezza"

vedi letture

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo soffermandosi sulle condizioni di Osimhen: "Per quello che abbiamo valutato lì sul posto, ora i medici stanno approfondendo, non sembra niente di particolare. Soltanto un po' di stanchezza. Non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso, fa questi strappi e non si ferma fino a che non ha ricatturato la palla".