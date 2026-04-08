Napoli-Thiago Motta, l'agente smentisce: "Se ci fosse stato qualcosa ci avrebbe avvisati"

Le voci su un possibile approdo di Thiago Motta al Napoli non trovano conferme. A fare chiarezza è Dario Canovi, padre dell’agente del tecnico, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli.

Sul presunto interesse del club azzurro, Canovi è stato netto: “Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ci ho parlato e nemmeno mio figlio ha avuto contatti. Non c’è nulla di concreto, e se ci fosse stato qualcosa, lui ci avrebbe avvisati”. Canovi ha poi ricordato un precedente contatto nel 2023: “Ci fu un approccio tra De Laurentiis e Thiago, ma senza sviluppi. Era uno dei tanti sondaggi fatti per trovare un allenatore”.

Spazio anche all’analisi dell’esperienza alla Juventus: “Non tutti gradivano la sua presenza, soprattutto fuori dalla società. C’era ancora grande affetto per Allegri e il suo arrivo è stato visto come un tradimento. Il problema è stato l’ambiente, non i risultati”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Thiago ha ricevuto diverse proposte, ma cerca un progetto. Non è una questione economica: vuole continuità, un’idea di calcio e la possibilità di costruire qualcosa nel tempo”.