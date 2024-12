Napoli, un difensore a gennaio: da Vitik e Kiwior a Danilo, tutti i nomi sulla lista di Manna

Manca meno di un mese all'inizio del mercato di gennaio e tra i tanti club che pensa di rinforzarsi ancora c'è pure il Napoli, protagonista assoluto della sessione estiva con quasi 150 milioni di euro spesi. Ad Antonio Conte potrebbe servire un difensore centrale che possa alternarsi con Rrahmani e Buongiorno. L'ultima idea porta a Diego Coppola dell'Hellas Verona, ma il club azzurro non ha intenzione di spendere tanto ed è tanto più che altro alle occasioni.

Manna deve coniugare esigenze tecniche e di bilancio, e così i canali aperti sono molteplici: ha provato a sondare con l’Arsenal la disponibilità alla cessione in prestito di Jakub Kiwior, polacco ex Spezia di 24 anni, ed è attento su Martin Vitik, ceco dello Sparta Praga che a gennaio compirà 22 anni. Un po’ di tempo fa ha incontrato anche l’agente di Danilo, il capitano della Juve blindato in diretta televisiva dal dt Giuntoli.

Prima dell'ultima partita di campionato, sul campo del Torino, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna si è espresso così sul mercato: “Che tipo di difensore cerchiamo per gennaio? Noi siamo contenti della rosa che abbiamo e siamo coperti. Non giocando le competizioni europee le turnazioni sono più gestibili. Se di saranno opportunità le coglieremo ma non siamo alla ricerca di specifici profili”.