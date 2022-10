Napoli, Zerbin: "Per me è una favola, ho realizzato il sogno di ogni bambino"

Pochi minuti al match tra Napoli e Torino e a prendere la parola è Alessio Zerbin, giovane esterno azzurro che si sta ritagliando il suo spazio in una squadra di campioni: "E' una favola, è successo tutto molto velocemente e ho realizzato il sogno di ogni bambino. Non deve essere un punto d'arrivo ma di partenza e devo migliorare per fare sempre meglio", le sue parole ai microfoni di DAZN.