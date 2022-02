Napoli, Zielinski amaro: "Approccio sbagliato, usciamo da questa partita con poche certezze"

Cosa non ha funzionato nel Napoli che ha perso 4-2 in casa contro il Barcellona, salutando l’Europa League? A Sky, Piotr Zielinski risponde così: “L’approccio è stato sbagliato, non possiamo prendere due gol così facilmente. Poi dovevamo sfruttare meglio gli spazi dietro la loro linea difensiva e abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita. Loro hanno creato tante occasioni approfittando di questo”.

Può rovinare l’umore una serata così?

“Spero di no, non deve succedere. Però sicuramente usciamo da questa partita con poche certezze. Ma la nostra fortuna è che tra due giorni abbiamo già una partita importante contro una squadra forte, dobbiamo dimenticarci questa gara perché non è stata al nostro livello”.

Si poteva fare di più? “Certo, ogni volta che andavamo dietro la linea abbiamo creato qualcosa di più, eravamo più pericolosi. Abbiamo fatto poco in queste situazioni, ci è mancato questo e poi il Barcellona è una grande squadra. Quando muovono bene la palla non è semplice, il pressing non è stato fatto sempre bene e ci ha costretto a correre molto a vuoto”.