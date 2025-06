Inter, problema al polpaccio per Zielinski: condizioni da valutare per il Mondiale per Club

L'Inter partirà domani alle 11 per Los Angeles e lo farà con Luis Henrique, che oggi ha partecipato alla sua prima seduta con la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, andranno valutate le condizioni di Piotr Zielinski in vista del Mondiale per Club. Ieri infatti il centrocampista, come si legge su SportTVP.pl, ha abbandonato anzitempo l'allenamento dopo aver avvertito dolore al polpaccio, proprio nella zona che lo ha tenuto fermo a lungo durante la stagione.

Ai microfoni dell'emittente polacca, prima dell'esclusione dalla lista dei convocati da parte del ct Probierz, l'ex Napoli aveva spiegato: "È difficile dire se giocherò perché manca poco prima dell'allenamento. Ora faremo un test, voglio fare l'intero allenamento con i ragazzi e poi prenderemo una decisione. Spero di essere al 100%, darò il massimo e aiuterò la nazionale a vincere la partita. Ieri è andata bene, sto migliorando giorno dopo giorno e credo che domani sarò nella condizione ottimale e aiuterò la squadra a vincere questa partita".

Nel 2024-2025 Zielinski ha disputato 39 partite, di cui 10 in Champions League, 26 in Serie A, 2 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana, segnando 2 gol, entrambi su rigore nel match pareggiato 4-4 contro la Juventus.