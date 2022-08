Ndombele al Napoli, vicina la fumata bianca. Restano da limare gli ultimi dettagli col Tottenham

La trattativa tra il Napoli e il Tottenham per Tanguy Ndombele è in dirittura d'arrivo. Il club azzurro è in continuo contatto sia con gli agenti del giocatore che con il Tottenham per definire l'accordo già trovato e sistemare gli ultimi dettagli sulle cifre dell'ingaggio. Non c'è ancora la data delle visite mediche che verrà programmata a breve - riporta Sky Sport -, ma l'affare sembra ormai prossimo alla fumata bianca. Ndombele si trasferirà al Napoli in prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.