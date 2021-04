Né Gattuso né De Laurentiis hanno sbarrato la porta: il futuro del tecnico è ancora da scrivere

Anche la Repubblica torna a parlare del futuro di Gennaro Gattuso al Napoli. Dopo la trattativa per il rinnovo abbozzata nei primi mesi della stagione e il grande gelo calato in inverno, i rapporti fra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis sono arrivati ai minimi termini. E anche oggi, nonostante lo straordinario girone d'andata e il rientro in zona Champions, per il quotidiano il rapporto fra i due è poco più che formale. Detto questo, sul futuro non esisterebbe alcuna preclusione di sorta. Né Gattuso né De Laurentiis hanno insomma sbarrato la porta o detto no a prescindere al rinnovo. Intanto c'è da conquistare la Champions, poi a bocce ferme ci sarà tempo e modo per parlare anche del futuro. Insieme o distanti.