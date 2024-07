Né Lazio né Juve né Napoli, Greenwood adesso è vicinissimo al Marsiglia di De Zerbi

Tra le mille litiganti, alla fine è l'Olympique Marsiglia a spuntarla per Mason Greenwood. Come riportato da Sky Sport, l'esterno offensivo inglese è vicinissimo a dare l'ok al trasferimento al club allenato da Roberto De Zerbi. I francesi, acquistandolo dal Manchester United, batterebbero la concorrenza dei tanti club italiani che si erano interessati al calciatore, in primis la Juventus ma nelle ultime ore soprattutto Lazio (che era arrivata a offrire oltre 20 milioni di euro) e Napoli.

Le dichiarazioni di Lotito su Greenwood

"Ho offerto 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare azioni di disturbo. Dopo la Juventus il Napoli, sembra che tutti stiano gufando. Forse sono terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto".