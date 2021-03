Nedved detta la linea: il prossimo anno Juve con Pirlo e Ronaldo. Dybala invece...

Tra campo e parole. La Juventus si appresta a riprendere i lavori al Training Center della Continassa dove quest’oggi, dopo tre giorni di riposo, riprenderà a correre senza i 13 nazionali sparsi per l’Europa per gli impegni con le proprie selezioni. In pochi dunque a Torino per rimettere benzina nella gambe e a ricalarsi sul lavoro di campo dopo la brutta sconfitta di domenica contro il Benevento. Occhi puntati su Paulo Dybala e sul programma d’avvicinamento al ritorno in campo pensato dallo staff bianconero. Numero 10 che è stato anche uno dei temi affrontati dal vicepresidente della Vecchia Signora Pavel Nedved nel corso di un’intervista rilasciata a DAZN.

NEDVED SPEGNE LE VOCI SU PIRLO... - La situazione attorno alla figura di Andrea Pirlo resta solida nonostante le ultime brutte uscite bianconere. Fondamentali però saranno le risposte che l’allenatore e la squadra dovranno dare nei due mesi restanti di stagione, a prescindere dalla qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Ma alla Continassa regna la fiducia verso il progetto tecnico avviato lo scorso agosto come confermato da Nedved: “Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada". Tutti con Pirlo dunque: una forte presa di posizione pubblica che tanto bene fa al tecnico bianconero in questo delicato momento.

... MA ALIMENTA QUELLE SU DYBALA - Differente il discorso attorno a Paulo Dybala, ormai prossimo al rientro in campo dopo l’assenza per più di due mesi. “Ci è mancato tantissimo, non ha giocato neanche 800 minuti in questa stagione. Futuro? Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato”, ha esternato il vicepresidente bianconero. Nessuna presa di posizione netta, come accaduto invece per Cristiano Ronaldo: “Per me non si tocca, ha un contratto fino al 2022 e resterà, poi vedremo cosa accadrà dopo. Ronaldo ci ha dato uno slancio verso l'olimpo del calcio, sia dal punto di vista tecnico che di immagine”. Il rinnovo di contratto dell’argentino non arriva, la scadenza naturale si avvicina sempre più e il distacco fra Dybala e Madama sembra aumentare di giorno in giorno. Con il mercato estivo pronto a far vita a scenari simili a quelli vissuti nell’estate del 2019 ma con l’addio che, questa volta, sembra cosa molto più concreta.